Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde lüks bir villada meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi.

Talihsiz genç, villada çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı.









Kısa sürede içerisinde ekiplerin gelmesi ile müdahale edilen yangında, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın esnasında evde Burak Ü.'den başka kimsenin olmadığı bildirilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.