Korkunç! Sevgilisiyle tartıştı, durağın ortasında kendini vurdu

Bugün saat 15.00 sularında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu, sevgilisiyle birilkte karayolu üzerindeki duraklara geldi.





Karslıoğlu, burada sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine kadın otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı. Belinden tabancasını çıkartan Karslıoğlu, kendisini başından vurarak olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOBÜS DURAĞINDA KENDİNİ VURDU

Dehşete tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karslıoğlu’nun bedeninde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'VURAMAZSIN DEDİ, O DA VURURURUM DEDİ'

Öte yandan çalışmaları izleyen vatandaşlar ise şoke oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının Karslıoğlu hakkında emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.