Korkunç son! Her şey ailesinin yanındayken oldu

Alınan bilgiye göre, yürüyüşe çıkan annesi, babası ve kardeşlerinin yanında bisiklet süren Yasir Hamza Karaoğlu'na, Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi'nde T.Ç'nin kullandığı 38 LS 142 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları Karaoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen Karaoğlu'nun anne ve babası çocuklarının cenazesinin başında güçlükle ayakta durdu.









İki ay sonra doğum günü olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü T.Ç, gözaltına alındı.

BURSA'DA ESKİ FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI KAZADA YARALANDI

Bursa’da, 2'nci Amatör Lig ekiplerinden Akarspor’un eski başkanı Cemal Şen (61), motosikletiyle sulama kanalına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şen’in kafasına 20 dikiş atıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Demirciler Caddesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için plakasız motosikletiyle yola çıkan 2'nci Amatör Lig ekiplerinden Akarspor’un eski başkanı Cemal Şen, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki sulama kanalına düşen motosikletteki Şen, savrulmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şen, ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kafasına 20 dikiş atılan Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

17 YAŞINDAKİ AHMET AŞKIN YARALANDI

Hatay’ın Erzin ilçesinde direğe çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Cihan Aksoy (17) hayatını kaybetti, arkadaşı Ahmet Aşkın (17) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İsalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Cihan Aksoy yönetimindeki 31 V 4708 plakalı motosiklet, aşırı hız ve yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cihan Aksoy ile arkadaşı Ahmet Aşkın, yola savrularak yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralıları ambulansla Erzin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen Cihan Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy’un cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, Aşkın’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



