Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fahrettin K.’nin geri manevra yaptığı TIR, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kala'ya çarptı.

Kala, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kala’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TIR şoförü Fahrettin K. gözaltına alındı.



