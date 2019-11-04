Alman dergisi Der Spiegel'de yayınlanan araştırma sonuçlarında, göz ardı edilmemesi gereken bir durum ortaya çıktı. Araştırmacılar, 2014-2017 arasında inceledikleri 2 bin çocuğun kan ve idrarında plastik ürünler buldu. Bu bulgular, 3 ila 17 yaş grubundaki bireylerde, 'insan biyo-gözlemlemesini' içeren bir çalışma sırasında kaydedildi.

Alınan numunelerde 15 plastik malzemeden en az 11'inin izleri bulundu. Kulağa tehlikeli geliyor değil mi?

Buna göre, 3-17 yaş aralığındaki birçok çocuk, ilerleyen yıllarda plastik zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya!

Yapılan araştırmalarda yer alan bilim insanlarından Marike Kolossa-Gehring şu açıklamaları yaptı:

“Özellikle PFOA adındaki kimyasal maddenin vücudumuza karışabiliyor olması korkutuyor. Su geçirmez ve sızdırmaz ürünlerde ya da yapışmaz tavalarda bulunan bu madde gençlerin ve çocukların kanında yüksek miktarda bulunuyor.”

Vücuttaki plastik, genellikle düşük bütçeli ailelerin çocuklarında gözlemleniyor. Uzmanlar plastik kullanımından mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini söylüyorlar.

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