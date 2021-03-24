Dünya Korkutan gelişme! Koronavirüste çift mutant varyantı tespit edildi

Korkutan gelişme! Koronavirüste çift mutant varyantı tespit edildi

Dünya

Korkutan gelişme! Koronavirüste çift mutant varyantı tespit edildi

Koronavirüsle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Hindistan'ın batı eyaletlerinde "Çift mutant" varyantı tespit edildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hindistan'ın batı eyaletlerinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Çift mutant" (Double mutant) varyantının tespit edildiği bildirildi.

US News'in, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Kovid-19'dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra'dan alınan örneklerden 206'sında Kovid-19'un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.

Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi'deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı.

AA

İlgili Haberler
Pfizer'dan koronavirüs hastalarına oral yolla verilebilecek ilaç!Bilim insanları duyurdu, koronavirüsü yenen virüs keşfedildi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İmam Türkiye’yi din devleti mi sanıyor?
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Joe Biden'ın 2 köpeği eğitimin ardından Beyaz Saray'a döndü