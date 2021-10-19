Türkiye Korkutan görüntü! Aynı anda 3 hortum oluştu

Korkutan görüntü! Aynı anda 3 hortum oluştu

Türkiye

Korkutan görüntü! Aynı anda 3 hortum oluştu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştu. Yaklaşık yarım saat süren hortumlar, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

19 Ekim 2021, Salı 00:43 Son Güncelleme:
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Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştuğunu görenler, sahile akın etti. İlginç bir görüntü oluşturan doğa olayı yaklaşık yarım saat sürdü. Vatandaşların cep telefonu ile görüntülediği hortumlar, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Hortumların çevrede maddi zarara yol açmaması, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Öte yandan hortumların İskenderun Körfezi'nden de görüldüğü öğrenildi.  

HATAY (DHA)

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