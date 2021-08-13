Korkutan haberi duyurdu! Kovid-19 salgınında dördüncü dalga başladı

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, düzenlediği basın toplantısında, virüsün yeni varyantları aşılanmamışlar arasında yayılmaya devam ettiği için ülkenin salgında dördüncü dalganın ortasında olduğunu söyledi. Vaka sayısının iki hafta önceki güncellemeden bu yana daha da kötüye gittiğini belirten Tam, "Ülke genelinde Kovid-19 aktivitesindeki artışları yakından izliyoruz. En son ulusal gözetim verileri, Kanada’da dördüncü dalganın devam ettiğini ve vakaların güçlü şekilde yeniden arttığını gösteriyor." dedi.

Tam, Kanada’da halen 13 binden fazla aktif vakanın bulunduğunu ve bu sayının temmuz sonundaki vaka sayısının iki katından fazla olduğunu ifade etti. Günlük 1500 yeni vakanın rapor edildiğini aktaran Tam, bunların çoğunluğunun 20 ila 39 yaş grubundaki kişilerden oluştuğunu bildirdi. Tam, "Neyse ki ölü sayısı düşük kalıyor ve günlük ortalama 7 ölüm vakası bildiriliyor. Bulaşmanın çoğunun meydana geldiği yaş grubu olan genç yetişkinler arasında aşılanmayı artırmak için ivme kazanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kanada COVAX’a 10 milyon aşı bağışladı

Öte yandan, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, düşük ve orta gelirli ülkelerin Kovid-19 aşı ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için oluşturulan küresel aşı paylaşım ağı COVAX’a 10 milyon Johnson & Johnson aşısı bağışladıklarını duyurdu. Gould, "Dünya çapında milyonlarca insan hala Kovid-19’a karşı aşılanmamış ve korunmasız durumda. Düşük gelirli ülkelerde nüfusun sadece yüzde ikisi bir doz aldı. Tüm gezegeni aşılamak için yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

AA