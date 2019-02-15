Çorlu Kent Konseyi tarafından Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ''Deprem ve Şahir Afetleri'' konulu panele katılan Ersoy, Marmara'da on yıllık süre içinde ciddi bir deprem beklendiğini söyledi.

"3 TANE KOCAELİ DEPREMİNİN AYNI ANDA OLMASI DEMEK"

Marmara'da 7.7. büyüklüğündeki bir depremin 1509 yılında yaşandığını belirten Ersoy, ''Bize göre teorik olarak on yıllık bir süre kaldı. 10 yıllık süre içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir deprem mutlaka olabilir. En kötü senaryo da 7.7. Bu da 3 tane Kocaeli depreminin aynı anda olması demek. Dolasıyla Marmara'nın çevresindeki 13 il, bundan etkilenebilir. Marmara Denizi'ne baktığımızda, üç tane derin çukur olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi de bin metreyi geçen ve hatta bin 200 metreye varan derinlikte. Bu çukurlar tesadüf değil, bunları fay kırıkları açmış. Dolayısıyla içinden de fay geçiyor.'' ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Depremin büyüklüğünün ve nasıl olacağının tahmin edilerek bilindiğini, ancak zamanının bilinemediğini aktaran Ersoy, deprem bölgesinde yaşayan insanların hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirtti.

"NERELERDE DEPREM OLACAK BİLİYORUZ"

Ersoy, beklenen büyük depremin Kuzey Anadolu Fayı'ndaki gerilimden kaynaklanacağını belirterek, "'Deprem nerede olacak biliyoruz, ne kadar büyüklükte olacak biliyoruz. Ama zamanını bilemiyoruz. Bunu biz değil kimse bilmiyor. Dünyada, depremin önceden oluş zamanının kimsenin bilme şansı yok. Fakat potansiyel olarak nereler gerilim altında, nerelerde deprem olacak bunları biliyoruz. Mesela Marmara'da deprem olacak diyorsak bu genel olarak doğrudur. Tekrarlanma aralıklarını tahmin ediyoruz.'' diye konuştu.

1939'da Erzincan'dan başlayan deprem sinsilesi olduğunu ve bunun batıya doğru hareket ettiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"En son 1999'da yaşadık ve depremler bize şunu söyler, deprem olan yer rahatlar ve orada uzun süre deprem olmaz. Mesela 1999'da iki adet deprem oldu ve toplam 160 kilometre kırıldı. O 160 kilometre boyunca uzun süre deprem olmayacak. Ancak her iki ucunda gerilim birikti. Biri Bolu Dağı'nda tünelin içi bakın yerini de tam olarak söylüyorum, diğer tarafta da İzmit Körfezi'nin Hersek denilen yerinin batısında bitti. Bu iki uçta müthiş bir gerilim var."

"DALGALAR HIZLI GEÇERSE İŞİMİZE GELİR"

"Biz isteriz ki, deprem dalgaları yerin içinden hızlıca gelsin gitsin. Hızlı geçerse işimize gelir çünkü hiç tutunmaz. Ama gevşek sulu bir zeminde geçemez, takılır ve o zaman dalgalar büyümeye başlar. Dalgalar büyüdükçe binalara aktardığı yükler de artar. Bu da, binanın daha çok zarar görmesi, sallanması ve hatta yıkılması anlamına gelir.''

Ersoy'un katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla panel sona erdi.



