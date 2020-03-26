Dünya Korkutan rakam: Corona virüs vaka sayısı 500 bini aştı

Korkutan rakam: Corona virüs vaka sayısı 500 bini aştı

Dünya

Korkutan rakam: Corona virüs vaka sayısı 500 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya hızla yayılan virüs giderek can almaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı da 500 bini aştı.

26 Mart 2020, Perşembe 19:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 500 bin 542'ye ulaştı. En fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin olurken; onu 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izledi. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

22 bin 334 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 22 bin 334 kişi hayatını kaybetti.
AA


İlgili Haberler
İngiltere'de korkutan corona virüs senaryosu: 2 yıldan fazla sürecekİtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 820'ye yükseldi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Berlin’de 3, Madrid’de 1825 kayıp...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Evde kalmak için önce hayatta kalmak gerek!
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüs partisi düzenleyen gençlerden en az birisi virüse yakalandı