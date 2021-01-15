Korkutan tahmini açıkladı: Koronavirüs ortadan kalkmayacak

Ülkenin bilimsel danışma kurullarından Olağanüstü Hal Bilimsel Danışma Grubu'nun eski üyelerinden Profesör Pillay, bütün dünya aşılanmadığı sürece Kovid-19'un kaybolmayacağını belirtirken sürü bağışıklığının gerçekleşmesine de ihtimal vermediğini ifade etti. Aşıların, asemptomatik hasta olmaktan ne kadar koruduğunun net olmadığını, dolayısıyla başkalarını enfekte etmeyi ne ölçüde engellediğinin bilinmediğini söyledi.

Bir veya iki yıl sonra tekrar enfekte edecek

Mirror'ın haberine göre, Profesör Pillay, diğer koronavirüslerin insanları ilk enfeksiyondan bir veya iki yıl sonra tekrar enfekte ettiğinin altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü:

Yani aklıma gelen ihtimal, bu virüsün ortadan yok edilemeyeceği ve muhtemelen her yıl takviye aşıya ihtiyaç duyacağımız. Kovid-19 gidici değil kalıcı.

DSÖ de benzer açıklamalar yapmıştı

Profesör Pillay'in ifadeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) 2020'nin sonlarına doğru yapılan açıklamaları akıllara getirdi. DSÖ'nün Bulaşıcı Hastalıklar İçin Stratejik ve Teknik Danışma Grubu Başkanı Profesör David Heymann, yeni tip koronavirüsün, diğer insan koronavirüsleri gibi endemik olabileceğini söylemiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:









Neyse ki hayat kurtaracak araçlarımız var. Bunlar iyi halk sağlığıyla birleştiğinde Kovid-19'la yaşamayı öğrenmemizi sağlayacak.





DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Dr. Mike Ryan da virüsün endemik hale geleceğini düşündüğünü, etkili küresel aşılama programı uygulanması durumunda tehdit seviyesinin düşeceğini söylemişti.

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