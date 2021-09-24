'Korkutmak istemiştim' Koronavirüs cinayeti
İstanbul Eyüpsultan'da Ahmet Özdemir ile boşanma aşamasındaki Nuran Özdemir, eşini bıçaklayarak öldürdü. Nuran Özdemir ifadesinde eşinin kendisini 9 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalanmasından sorumlu tuttuğu için tartıştıklarını ve bıçağı korkutmak amacıyla salladığını belirtti.
24 Eylül 2021, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, Ahmet Özdemir çocuğun hastalığa yakalanmasından eşini sorumlu tutarak eve geldi. Aralarında başlayan tartışma sırasında eşini dövmeye başladı. Nuran Özdemir de masanın üzerindeki bıçağı alarak eşinin göğsüne sapladı. Hastaneye götürülen Ahmet Özdemir, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Nuran Özdemir, “Çocuğumuzun hastalığa yakalanmasından beni sorumlu tutarak eve geldi ve beni darp etmeye başladı. Ben de masanın üzerindeki bıçağı alarak korkutmak amaçlı salladım. Bıçak göğsüne geldi. Amacım öldürmek değildi, korkutmak için salladım bıçağı” dedi.
Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nuran Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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