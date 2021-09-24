Türkiye 'Korkutmak istemiştim' Koronavirüs cinayeti

'Korkutmak istemiştim' Koronavirüs cinayeti

Türkiye

'Korkutmak istemiştim' Koronavirüs cinayeti

İstanbul Eyüpsultan'da Ahmet Özdemir ile boşanma aşamasındaki Nuran Özdemir, eşini bıçaklayarak öldürdü. Nuran Özdemir ifadesinde eşinin kendisini 9 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalanmasından sorumlu tuttuğu için tartıştıklarını ve bıçağı korkutmak amacıyla salladığını belirtti.

24 Eylül 2021, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İddiaya göre, Ahmet Özdemir çocuğun hastalığa yakalanmasından eşini sorumlu tutarak eve geldi. Aralarında başlayan tartışma sırasında eşini dövmeye başladı. Nuran Özdemir de masanın üzerindeki bıçağı alarak eşinin göğsüne sapladı. Hastaneye götürülen Ahmet Özdemir, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Nuran Özdemir, “Çocuğumuzun hastalığa yakalanmasından beni sorumlu tutarak eve geldi ve beni darp etmeye başladı. Ben de masanın üzerindeki bıçağı alarak korkutmak amaçlı salladım. Bıçak göğsüne geldi. Amacım öldürmek değildi, korkutmak için salladım bıçağı” dedi.

Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nuran Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD ile gidiş hayra alamet değil
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Haydi vatandaş görev başına!
Şirin Sever
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 51 gözaltı kararı