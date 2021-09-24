'Korkutmak istemiştim' Koronavirüs cinayeti

İddiaya göre, Ahmet Özdemir çocuğun hastalığa yakalanmasından eşini sorumlu tutarak eve geldi. Aralarında başlayan tartışma sırasında eşini dövmeye başladı. Nuran Özdemir de masanın üzerindeki bıçağı alarak eşinin göğsüne sapladı. Hastaneye götürülen Ahmet Özdemir, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Nuran Özdemir, “Çocuğumuzun hastalığa yakalanmasından beni sorumlu tutarak eve geldi ve beni darp etmeye başladı. Ben de masanın üzerindeki bıçağı alarak korkutmak amaçlı salladım. Bıçak göğsüne geldi. Amacım öldürmek değildi, korkutmak için salladım bıçağı” dedi.

Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nuran Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



