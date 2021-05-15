Türkiye Korkuya neden olmuştu! O görüntünün nedeni belli oldu

Korkuya neden olmuştu! O görüntünün nedeni belli oldu

Türkiye

Korkuya neden olmuştu! O görüntünün nedeni belli oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kurumaya yüz tutan gölette bir kısmı ölen balıkların yakalanıp baraja taşınması için çalışma başlatıldı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 19:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dün, ilçeye bağlı kırsal Kocakent Mahallesi'ndeki gölette çok sayıda balığın telef olduğunun görülmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı Belediyesi ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Nusaybin 102. Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Göletin kurumaya yüz tutmasından kaynaklı olduğu tespit edilen balık ölümlerinin önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçlarıyla buraya su takviyesi yapıldı.

ÇOK SAYIDA BALIK TELEF OLDU

DSİ Nusaybin 102. Şube Müdürlüğü ekipleri de ağlarla yakaladıkları canlı balıkları, balık nakliye tanklarına aktardı. Balıklar, Derik Dumluca Barajı'na bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan da bölgede incelemelerde bulundu. Kocakent Mahallesi'ndeki gölette dün balıklar karaya vurmuş, çok sayıda balığın gölette telef olduğunun görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgililere aktarmıştı. Yetkililer konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

AA

İlgili Haberler
Köylüler üzgün! Toplu balık ölümleri endişelendirdi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Her rokete karşı 40 bin dolar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tek kelimeyle
Rauf Tamer
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi: Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı