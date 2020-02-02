Korna çaldıkça kırmızı ışık süresi uzayacak

Hindistan'ın Mumbai kentinde trafik polisi Twitter üzerinden yayınladığı bir videoyla, kırmızı ışıkta korna basılmasının önüne geçecek bir sisteme geçiç yapma kararı alındığını açıkladı. Yeni sistemle birlikte şehrin belli noktalarına ses seviyesini ölçecek desibelölçerler yerleştirilecek, sesin 85 desibelin üzerine çıkması durumunda kırmızı ışık kronometresi sıfırlanacak. Polis, yeni uygulamanın başlaması için belli bir tarih vermedi. Paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi "Dünyanın 'korna başkentine hoşgeldiniz. Burada insanlar kırmızı yansa bile kornaya basıyor. Belki de bu şekilde yeşil ışığın daha hızlı yanacağını sanıyorlar."

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