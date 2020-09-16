Yemek Tam bir şifa deposu: Kornişon turşu tarifi

Tam bir şifa deposu: Kornişon turşu tarifi

Yemek

Tam bir şifa deposu: Kornişon turşu tarifi

Hem şifa deposu olan hem de yemeklerin yanında lezzetle yenen kornişon turşu tarifi oldukça beğenilen bir lezzet. Kornişon turşu nasıl kurulur merak mı ediyorsunuz? Kornişon turşu kurmanın püf noktaları için "Kornişon turşu tarifi, kornişon turşu nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

16 Eylül 2020, Çarşamba 13:06 Son Güncelleme:
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Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan kornişon turşu tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Kornişon turşu nasıl kurulur merak mı ediyorsunuz? Kornişon turşu kurmanın püf noktaları için "Kornişon turşu tarifi, kornişon turşu nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kornişon turşu tarifi

Kornişon turşu malzemeleri

  • 1 kg. turşuluk salatalık
  • 1 çorba kaşığı kaya tuzu
  • 1 buçuk bardak üzüm sirkesi
  • 3 diş sarımsak
  • Aldığı kadar sıcak su

Kornişon turşu yapılışı

İlk olarak salatalıkları iyice temizleyin ve bol suyla yıkayın. Daha sonra sap kısımlarını çok derin olmayacak şekilde kesin. Daha sonra salatalıkları kavanozlara yerleştirip aralarına sarımsakları dizin. Ayrı bir kabın içerisine sirkeyi, kaya tuzunu alıp karıştırın. Daha sonra bu karışımı salatalıkları ve sarımsağı koymuş olduğunuz kavanozun içerisine yerleştirin. Kavanozu ters çevirip 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Sonra düzeltin. Daha sonra güneş görmeyen bir ortamda bir hafta kadar muhafaza etmeniz yeterli olacaktır.

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