Tam bir şifa deposu: Kornişon turşu tarifi

Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan kornişon turşu tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Kornişon turşu nasıl kurulur merak mı ediyorsunuz? Kornişon turşu kurmanın püf noktaları için "Kornişon turşu tarifi, kornişon turşu nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kornişon turşu tarifi

Kornişon turşu malzemeleri

1 kg. turşuluk salatalık

1 çorba kaşığı kaya tuzu

1 buçuk bardak üzüm sirkesi

3 diş sarımsak

Aldığı kadar sıcak su

Kornişon turşu yapılışı

İlk olarak salatalıkları iyice temizleyin ve bol suyla yıkayın. Daha sonra sap kısımlarını çok derin olmayacak şekilde kesin. Daha sonra salatalıkları kavanozlara yerleştirip aralarına sarımsakları dizin. Ayrı bir kabın içerisine sirkeyi, kaya tuzunu alıp karıştırın. Daha sonra bu karışımı salatalıkları ve sarımsağı koymuş olduğunuz kavanozun içerisine yerleştirin. Kavanozu ters çevirip 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Sonra düzeltin. Daha sonra güneş görmeyen bir ortamda bir hafta kadar muhafaza etmeniz yeterli olacaktır.



