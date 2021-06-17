Aşı olan ve yakın zamanda olmayı düşünen pek çok kişi “Covid aşısından sonra duş alınabilir mi? araştırması yapıyor. Aşının etkisini en iyi şekilde görmek için dikkat eden ve her ayrıntıyı detaylı şekilde inceleyen vatandaşlar korona aşından sonra yapılması ve yapılmaması gerekenlere önemli ölçüde dikkat ediyor…

COVİD AŞISINDAN SONRA DUŞ ALINABİLİR Mİ?

Covid aşısı hayatımıza ilk defa girdi ve çok bilinmedik olan bu aşı konusunda daha temkinli davranılıyor. Özellikle aşı öncesi ve sonrası yapılacaklar konusunda da dikkat devam ediyor. Covid aşısından sonra duş alınması konusunda ise uzmanlar bir sakınca olmadığını belirtiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman da covid aşısından sonra duş alınması konusunda yaptığı açıklamada, “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KORONA AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILAMAZ MI?

Korona aşısı uygulaması sırasında bilgilendirme veren sağlık çalışanları, aşıdan sonra banyo yapılmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. Eğer illaki aşıdan sonra banyo yapılması gerekiyorsa, aşı bölgesinin korunmasını ve enfeksiyon riskine karşı çok sıcak sudan sakınılması gerektiğini dile getiriyor.

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