Korona etkisine karşı ortak strateji

Oy çokluğu ile konfederasyonun başkanı seçilen Gürkan Yıldırım, koronavirüs kapsamında YES’in çalışmalarını ve ekonomik süreci değerlendirdi. YES For Europe Başkanı ve Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım, merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan YES çatısı altında 21 ülkeden 500 bin genç girişimci ve 23 sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Yıldırım, “Amacımız ülkelerarası ticaret hacmini artırmak. YES bugün 200 milyar Euro ihracat hacmine sahip” dedi.

2 trilyon euro'luk paket

Koronavirüs salgınının her ülkeye etkisini tespit etmek üzere bir çalışma yaptıklarını belirten Gürkan Yıldırım, “Bu çalışmanın sonucunda elde ettiğimiz ortak sorunları, 2 trilyon Euro’luk kurtarma paketinde yer almak üzere Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e hitaben bir mektupla gönderdik. Korona sürecinde pekçok ülke ve AB üyesi ülkelerin sağlık altyapısında eksiklikler olduğunu gördük. Ülkeler sınırlarını kapatıp kendi sorunlarına odaklandı. AB, salgını yönetmek konusunda çok zayıf kalıyor. Genç girişimci kredi notu oluşmadığından finansmana ulaşmakta zorlanıyor” diye konuştu.

Geniş kapsamlı yardım hazırlığı

Avrupa’da ekonominin yüzde 80’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu belirten Gürkan Yıldırım, şunları söyledi:

“Kriz döneminde bu tür işletmeler için likidite büyük problem. AB Merkez Bankası’nın kısa, orta ve uzun vadeli acil eylem planlarını uygulamaya koyması gerekiyor. AB üye ülkelerinin genel görüşü ise milli gelirde yaşanacak düşüşün ekonomiye olan negatif etkisi. Üye ülkelerin milli gelirinin 2020 yılında yüzde 5 ile yüzde 9 arasında düşeceğini öngörüyoruz. Ayrıca artacak işsizlik ciddi bir sorun yaratacak. Bunun için de hükümetler ve AB Merkez Bankası reel sektöre, işverenlere geniş kapsamlı yardım hazırlığında.”