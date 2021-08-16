Korona geçirenler bir süre sonra vücutlarındaki antikor seviyesinin düşmesi nedeniyle virüse karşı korunmasız hale geliyor. Bu nedenle de covid geçirenlerin aşı olması da diğer herkes gibi hayati önem taşıyor. Geçtiğimiz dönemlerde korona geçirenler 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle bu süre değişti. Peki, korona geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte ayrıntılar…

KORONA GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Korona geçirenlerin ne zaman aşı olacağına dair açıklama Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

Bundan önceki dönemlerde, Covid-19 geçiren bir kişi hastalıktan 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Bakanlığın aldığı yeni kararla bu süre 3 aydan 1 aya düşürüldü.

Böylelikle korona geçirenler 1 ay sonra aşı olabilecek…

COVİD GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.

İlk iki dozu Biontech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.

KORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Korona aşısının yan etkileri, yapılan klinik çalışmaların ve aşı uygulamalarında oldukça hafif etkiler olarak tespit edildi. En sık görülen yan etkilerse şu şekilde;

Baş ağrısı,

Ateş,

İshal,

Kas/eklem ağrısı,

Yorgunluk,

Titreme,

Kusma,

Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik

Uzmanlar bu tarz yan etkilerin kısa sürede geçeceğini belirtirken, beklenmedik bir yan etki yaşanması halinde vakit geçirmeden en yakın sağlık kurumuna başvurulması konusunda uyarıda bulunuyor.

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