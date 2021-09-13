Sağlık uzmanları, en yaygın görülen koronavirüs belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürüğün ilk sıralarda olduğunu belirtiyor. Ancak, bu belirtiler, soğuk algınlığı ve gripte de yaşanabiliyor. Havaların aniden soğuması ile bu tarz rahatsızlıklar ise pek çok kişide mevcut. Peki, korona ile grip nasıl ayırt edilir? Koronavirüs ile grip, soğuk algınlığı belirtileri arasındaki farklar neler?

KORONA İLE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?

Grip ve soğuk algınlığının en belirgin özelliği burun akıntısıdır. Ancak koronavirüste burun akıntısı, sık görülen belirtilerden değildir. Bu nedenle korona ile grip arasındaki en ayırt edici belirtilerden biri olarak burun akıntısı gösterilebilir. Bununla birlikte, koronavirüs ile grip ve soğuk algınlığı arasında başat bazı farklar bulunmaktadır.

Kişinin yaşadığı belirtileri takip etmesi ve grip veya soğuk algınlığı yaşasa bile kendini insanlardan izole etmesi, sadece covid açıcından değil, grip bulaşını önlemek açısından da önem taşımaktadır.

KORONAVİRÜS İLE GRİP, SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Koronavirüste hastalığın seyri kişiden kişiye değişmektedir. Kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olması, kronik bir rahatsızlığının olup olmaması ya da kişinin covid aşısı olup olmaması da hastalığın seyrinde önem taşımaktadır.

Öncelikli olarak kişinin sadece koronavirüğs karşı değil, grip ve soğuk algınlığına karşı da bağışıklık sistemini güçlü tutması anahtar rolündedir. Bunun için de sağlıklı beslenme ve düzenli uyku ve aktivite her bireyin yapması gerekenler arasında yer alır.

Diğer yandan koronavirüs ile grip ve soğuk algınlığı belirtileri benzer olmakla birlikte bazı önemli farklar bulunmaktadır.

İlk olarak grip ve soğuk algınlığı yaşayan bir kişi eğer kronik bir hastalığı bulunmuyorsa ya da hastalığı aşırı derecede ilerlememişse nefes almada güçlük yaşamaz. Ancak koronavirüsün en belirgin özelliklerinden biri nefes almadaki güçlüktür.

Koronavirüsün en belirgin belirtilerinden biri de düşmeyen yüksek ateştir. Tüm müdahalelere rağmen kişinin ateşi düşmüyor ve u ateşe eklem ve kas ağrısı ekleniyorsa, bir yandan kişi kendini diğer insanlardan izole etmeli ve zaman geçirmeden PCR testi vermelidir.

İnfluenza virüsü (Grip) kişinin vücuduna girdikten 2 ila 4 gün içinde belirtiler başlar. Ancak koronada bu süre 2 günden başlayıp 14 güne kadar uzayabilmektedir.

Soğuk algınlığında ise, hasta eğer altta yatan başka bir sebep yoksa nefes darlığı yaşamaz ve belirtiler, 4-5 gün içinde kendiliğinden geçmeye başlar. Aynı zamanda soğuk algınlığında coviddeki gibi bir kas ve eklem ağrısı yaşanmaz.

Soğuk algınlığı yaşayan bir kişi, bol su tüketimi, dinlenme ve hafif ilaçlarla kısa sürede sağlığına kavuşur.

KORONAVİRÜS VE ALERJİK RİNİT ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Alerjik rinitte ateş olmaz, ama koronavirüsün ateş yapar

Alerjik rinitte, burun kaşıntısı, sık hapşırma, sulu burun akıntısı, öksürük görülebilir. Ancak koronavirüste bu şikayetlere, ateş, yoğun öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik eşlik edebilir.

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