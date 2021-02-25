Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak. Öte yandan bir ilde koronavirüs testi pozitif çıkanlar için flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın verileri Trakya'da korona virüs vaka sayılarında artış yaşandığını gözler önüne seriyor. Bakanlığın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs vaka sayılarında, Edirne'de vaka sayısı 75,29, Kırklareli'de 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak tespit edildi. Vaka sayısındaki artışta Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti. Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55,37, Kırklareli'de ise 52,61 olarak açıklanmıştı.

POZİTİF ÇIKANLAR YURDA YERLEŞTİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il vaka artış haritasına göre, 100 binde 134,90 oranla vaka seyri yüksek iller arasında yer alan Osmaniye’de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yeni önlemler alındı.

Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, ülke geneline göre ildeki vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılacak.

EDİRNE'DE BİR BELDE KARANTİNADA

Trakya'da en fazla vaka sayısının görüldüğü Edirne'de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Mutasyonlu virüs görülen Keşan ilçesine bağlı 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesi kısmi karantina altına alındı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılmaya başlandı. İpsala ilçesinde ise artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşlar, ev ziyaretleri, taziye ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı.

İlçe merkezi, belde ve köylerde de tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarları kurulmayacağı bildirildi. Edirne'de korona virüs salgınının önüne geçilmesi için kalabalık noktalarda hijyen çalışmaları artırıldı. Polis ekipleri de trafiğe kapalı olan ve insan yoğunluğunun yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri üzerinde denetim yaparak, sık sık anonslarla maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

'ARTIŞ MUTANT VİRÜSE BAĞLI OLABİLİR''

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentte vaka sayısındaki artışın mutantlı virüse bağlı olabileceğini söyledi. Altun, "Edirne'de mutant virüs izolasyonu yapıldı. Dolayısıyla artış, bu mutant virüse de bağlı olabilir. Bunun Sağlık Müdürlüğü tarafından halka duyurulması, izah edilmesi gerekiyor. Kaldı ki Türkiye'de vaka sayısını 100 binlere göre açıkladıklarına göre, il düzeyinde de bunu daha doğru yorumlayabilmek, sonuçları hakkında insanları daha iyi aydınlatabilmek için günlük yapılan test sayılarının, haftalık ortalaması ve pozitif olgu sayısının da bildirilmesi lazım.

"Süreç çok uzadı, insanlar gerçekten içeride kalmaktan dolayı sıkılmış durumda. Herkesin sabır noktası aşılıyor. Ama ben Edirne insanının kurallara uyduğunu düşünüyorum. Bunun sadece insanlar, kurallara uymuyor şeklinde atfedilmesi doğru değil. Mutant virüsün orijinal korona virüse göre bakıldığında 1,5 kat daha fazla bulaştırıcılık etkisinin olduğunu bildiğimiz için sahadaki günlük test sayıları, pozitiflik oranları, il bazında ve beraberinde ne kadarında mutant virüsün izole edildiği ile açıklanabilir" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'DA 320 BİN PCR TESTİ YAPILDI

Korona virüs vakalarının 74,65 olduğu Tekirdağ'da önlemler alınmaya devam ediliyor. Filyasyon ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara da sık sık alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bayram Zengin, ülke genelinde olduğu gibi, Tekirdağ'da da vaka sayılarının yavaş yavaş artmaya başladığını söyledi. Zengin, "Genel itibariyle çok yüksek olmamakla birlikte turuncu bölgedeyiz. Tekirdağlı vatandaşlarımıza da vaka sayılarının daha fazla artmaması için rehavete kapılmamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, bunların yanı sıra bizim için çok çok önemli olan misafirliklerden, aile ziyaretlerinden, dost meclislerinden uzak durmalarını öneriyoruz" dedi.

Tekirdağ il genelinde bugüne kadar 320 binin üzerinde PCR testi yaptıklarını belirten Zengin, "Nüfusumuz yaklaşık 1 milyonun üzerinde ve 100 bini aşılanmış durumda. Testlerimize de ilimizde bulunan Nakım Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin yanı sıra Çorlu Devlet Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde oluşan 3 ana arterde bulunan test merkezlerimizde yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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