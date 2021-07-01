Koronavirüs geçirenlerin aşı olup olmayacağı merak ediliyor. Korona geçirenlerin aşı durumu takvimin netleşmesiyle belli oldu. e-Nabız sisteminden aşı önceliğine ulaşılabilmektedir. Peki ama korona geçirenler aşı olabilir mi?

Korona geçiren aşı olabilir mi?

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs geçirenlerin antikoruna bakılması gerektiğini ifade ederek, 4-5 ay önce hastalığı geçirmiş kişilere aşı yapılmasında sakınca olmadığını belirtti.

Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan bilgilerde "Covid-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Kovid-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir." ifadeleri yer alıyor.

Korona olduktan kaç ay sonra aşı olunur?

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı açıklamada "COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir." ifadeleri yer aldı.

''Süre 3 aya indirildi''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili, '' Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir. '' açıklamasını yaptı.



