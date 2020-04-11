Korona onu da ev hanımı yaptı

İstanbul cemiyet hayatının renkli simalarından Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran ile 4 yıldır Miami’de yaşıyor. Zenginlerin semti Coconut Grove’da 8 bin metrekare bahçesi, 800 metrekare iç kullanım alanı, 8 yatak odası, 8 banyosu, 2 mutfağı, yüzme havuzu ve spor salonu olan bir malikanede oturuyorlar. Çift, COVID-19 salgını nedeniyle evde çalışan 6 personelini ücretli izine çıkardı. Süreyya Yalçın, artık tüm ev işlerini kendi yapıyormuş.

Sosyetik maske böyle olur

Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu açıklanınca, maske bulamayanlar evde kendileri yapmaya başladı. Bennu Gerede de kendisine vegan ipekten bir maske yapmış. Uzmanlar, pamuklu kumaşlardan yapılan maskelerin virüse karşı daha iyi koruma sağladığını söylüyor ve mutlaka pamuklu maskeyi öneriyor.

En minik ressam

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile koronavirüs tedbirleri kapsamında bir aydır evden çıkmıyor. Üç yaşındaki Arya, resim yapmaya çok meraklıymış. Her fırsatta annesi ile birlikte ellerini boyaya batırıp resim yapıyor. Özlem, “Ortaya harika görüntüler çıkıyor. Hiçbirini atmıyorum, biriktiriyorum. Bazılarını da evimizin duvarlarına asıyoruz” dedi.

Nadir Yelkenci yoğun bakımda

Dünyaca ünlü içkilerin ithalatçısı Nadir Yelkenci, Tamek Holding’in ortağı Sema Sipahioğlu, Siret Derman’ın kızı Mina ile eski eşi Benin Kesici ve sosyetik sima Şeyla Ovadiya da koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakımda olan Nadir Yelkenci’nin durumu çok ağır. İki testi negatif çıkan Sema Sipahioğlu, eve döndükten sonra hastalandı. Şu an evinde tedavi görüyor ama konuşmakta zorlanıyor.

Benin Kesici hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Riski azaltmak isteyen Siret Derman, kızı Mina’yı annesinin yanından alıp Amerika’da yaşayan yakın arkadaşı Begüm-Adnan Şen’in Zorlu’daki boş duran evine yerleştirdi. Mina orada tek başına yaşıyor. Şeyla Ovadiya ise hastalığı yenip sağlığına kavuştu.