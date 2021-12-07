Korona partisi! Sağlık çalışanları pozitif çıktı

İspanya'nın Malaga kentinde 1 Aralık'ta düzenlenen Noel partisine katılan 173 kişiden 68'i koronavirüse yakalandı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan 68 kişinin bir bölge hastanesinde çalışan doktor ve hemşire olduğu belirtildi. Partiye katılanların tamamının etkinlikten önce negatif antijen testi ibraz ettiği ve virüs ile enfekte olan sağlık çalışanlarının tamamının aşılı olduğu aktarıldı. Ayrıca hiçbir belirti göstermedikleri kaydedildi.

İspanya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 5 milyon 202 bin 958 vaka tespit edilirken, 88 bin 159 kişi hayatını kaybetti. Son verilere göre 47.35 milyon nüfuslu ülkede halkın yaklaşık yüzde 74'ü koronavirüse karşı tamamen aşılanırken, yüzde 9'u da hatırlatma olarak adlandırılan 3. dozu yaptırdı.

MALAGA (İHA)

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