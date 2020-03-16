Korona rapor parası devletten: En az 785 lirayı SGK ödüyor

Asgari ücretli bir işçinin iki haftalık parası en az 785 TL, en çok ise 5 bin 886 TL yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, önceki gün bir genelge yayımlayarak, koronavirüse karşı yeni tedbirlerini açıklamıştı. Bunlardan birisi de yurt dışından gelen vatandaşın, kimseyle temasta bulunmamak üzere evinde geçireceği 14 günlük süreye ilişkin alacağı sağlık raporu ödeneğinin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması kararı.

Kamu Bankası ve PTT

Rapor parası olarak da bilinen ve geçici iş göremezlik durumunda ya da annelerin doğum sırasında aldıkları bu paralar, kişinin aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor. Ayakta tedavilerde brüt maaşın üçte ikisi şeklinde ödenen bu paralar, kamu bankaları ve PTT aracılığıyla çalışanlara veriliyor. Bu parayı alabilmek için SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor. Ayrıca son 1 yıl içinde en az 90 günlük primin de yatırılmış olması isteniyor.

2 günün parası iş yerinden

Rapor parası hesaplanırken raporlu olunan günlerin üçüncü gününden itibaren hesaplama yapılıyor. İlk iki günün parası çalışılan iş yeri tarafından maaştan kesilmeden ödeniyor. Hesaplama yapılırken son üç aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve raporlu olunan güne göre ödenecek miktar ortaya çıkartılıyor.

Nasıl hesaplanır?

Asgari ücretli bir çalışanın 14 günlük rapor parası şöyle hesaplanıyor:

● Aylık brüt ücret: 2.943 TL

● Günlük brüt ücret: 2.943 TL/30 = 98.10 TL

● 14 günlük rapor parası: 98.10 X (14-2) = 1.777.20 TL

● Çalışana ödenecek miktar: 1.777.20 X 2/3 = 784.8 TL

Prime esas kazancın üst sınırında maaş alan için ise hesap şöyle yapılıyor:

● Aylık brüt ücret: 22.072.50 TL

● Günlük brüt ücret: 22.072.50 TL / 30 = 735.75

● 14 günlük rapor parası: 735.75 X (14-2)= 8.829 TL

● Çalışana ödenecek miktar: 5.886 TL

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