Magazin 'Korona var öpme' klibi çeken türkücü hastaneye kaldırıldı

'Korona var öpme' klibi çeken türkücü hastaneye kaldırıldı

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'Korona var öpme' klibi çeken türkücü hastaneye kaldırıldı

'Korona var öpme' şarkısına çektiği kliple adından söz ettiren türkücü Aydın Aydın'dan kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan türkücü hastaneye kaldırıldı.

14 Mayıs 2021, Cuma 20:31 Son Güncelleme:
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Hakkari'nin karlı dağlarında korona virüs ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından bahsettiren türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı.

Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, rahatsızlanınca ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Testi pozitif çıkan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Aydın’ın tedavisi evinde sürecek.

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DHA

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