Korona yokken tatbikatı yapılmış

Koronavirüs salgını Çin’in Vuhan kentindeki vahşi pazarda ilk kez 12 Aralık 2019’da görülmüştü. Ancak virüsün bu tarihten daha önce ortaya çıktığı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Geçen hafta, Fransız sporcular, Ekim 2019’da Vuhan’da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları dönüşünde koronaya benzer bir hastalık geçirdiklerini açıklamıştı. Dün de Vuhan’da 18 Eylül 2019’da sıradışı bir tatbikat düzenlendiği ortaya çıktı.

Koronavirüs provası

Buna göre; Vuhan Tianhe Havalimanı’na gelen uçaklardan birinde acil solunum yolu hastası olduğu ihbarı yapılmış, tatbikat hastasına müdahale edilmiş, bu da kayıtlara “Koronavirüslü hasta transfer tatbikatı” olarak geçmişti. Henüz ortada koronavirüs vakaları yokken yapılan bu tatbikatın gereği merak konusu oldu. Hastalığın insandan insana solunum yoluyla geçtiği 31 Aralık’ta öğrenildiği halde bu bilgi dünyayla 23 gün sonra paylaşılmıştı.

"Çin DSÖ’yü susturdu"

Alman Der Spiegel dergisi, istihbarat kayıtlarına dayandırdığı bir haber yayınladı. Habere göre; Çin’le işbirliği yapmakla suçlanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’in baskılarına maruz kaldı. Bu nedenle virüsün insandan insana geçtiği açıklaması vaktinde yapılmadı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 21 Ocak’ta aradığı DSÖ’den açıklamayı ertelemesini istedi. DSÖ, bu haberi yalanladı. DSÖ, koronavirüsü, 11 Mart’ta küresel salgın ilan etmişti.