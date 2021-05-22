Koronavirüs anne karnındaki bebeği etkiler mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, koronavirüs ve hamileliğe yönelik merak edilen bütün sorulara cevap verdi.

Pandemiyle birlikte hamileyken yapılan her şeyin bebeği etkileyip etkilemediği kaygılarının iyice arttığını söyleyen Op. Dr. Salih Yılmaz, “Gebeyken covid pozitifliği anne adayını psikolojik olarak çok sarsıyor. Ancak hamileyken bu virüsle enfekte olmak çoğunlukla hafif semptomlarla geçiriliyor. Soğuk algınlığı, kas ağrıları veya grip benzeri semptomlar yaşanıyor.” açıklamasında bulundu. Yılmaz ayrıca koronavirüs sürecinde hamilelikle ilgili bilinen en büyük yanlışların; anne karnındaki bebeğe virüsün geçtiği, gebenin normal doğum yapamayacağı ve emziremeyeceği olduğunu belirtti. Op. Dr. Salih Yılmaz, bu tür yanlış bilgilerin doğru olmadığını ve bu konuda sadece uzman doktorların açıklamalarının dinlenmesi gerektiğini söyledi.

“Eğer koronavirüsle enfekte olunduysa burada annenin genel durumu çok önemlidir.” diye konuşan Op. Dr. Salih Yılmaz, “Anne yoğun bakımdaysa veya genel durumu kötüyse acilen sezaryen doğum uygulanabilir fakat genel durumu iyiyse sezaryen doğum uygulanmasına gerek yok, normal doğum yapılabilir.” şeklinde konuştu.

Gebelik koronavirüse yakalanma riskini arttırmıyor

Koronavirüs hastası gebelerin covid negatif olan gebeler gibi normal doğum yapabileceğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, “Bu gebelerin doğumu esnasında sadece ekibin kendini koruması için koruyucu ekipman giymesi gerekiyor. Covid hastası gebelerin doğumunu izole bir odada gerçekleştiriyoruz. Onun dışında diğer gebelerden farklı bir süreç yaşanmıyor.” dedi. Öte yandan koronavirüse yakalanan gebelerin takibinin gebeliğin hangi haftasında olduğuna göre değiştiğini ifade eden Op. Dr. Salih Yılmaz, gebeliğin koronavirüse yakalanma riskini arttırmadığına dikkat çekti. Yılmaz, şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgiler dahilinde virüsün anne karnındaki bebeği etkilemediğini de ifade etti.

Op. Dr. Salih Yılmaz, koronavirüs geçiren annenin antikorlarının bebeğe geçip geçmemesini ise şöyle cevapladı: “Annede olan antikorlardan immünglobulin G (IgG) dediğimiz antikorlar plasentadan bebeğe geçebilir. Bu antikorlar hastalığı geçirdikten sonra oluşan koruyucu antikorlardır. Yine aynı şekilde aşı sonrasında da IgG tipinde antikorlar oluşur ve bebeğe geçebilir. Hastalığın aktif döneminde oluşan IgM tipindeki antikorlar ise plasentadan bebeğe geçemez.”

Anne adayları koronavirüs sürecinde kesinlikle vitamin ve mineral takviyesi almalı

Anne adaylarının koronavirüs sürecinde vitamin ve mineral takviyesini kesinlikle alması gerektiğinin altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, “Anne adayının bu dönemdeki beslenme ve uyku düzenine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için özellikle C ve D vitamini alması çok önemli.” dedi.

Koronavirüse yakalanan anne adaylarına gerekli olduğunda radyolojik görüntüleme yapılabileceğini söyleyen Op. Dr. Salih Yılmaz, “Şunu unutmamalıyız ki annenin sağlığı her zaman daha önemlidir. Eğer annenin klinik durumunda kötüleşme varsa ve bu testler gerekli görülürse bebeği koruyarak radyolojik görüntüleme alınabilir.” açıklamasında bulundu.

Bebekler anne sütünden mahrum bırakılmamalı

Annenin genel durumu kötü değilse koronavirüsün doğum şeklini etkilemeyeceğini belirten Op. Dr. Salih Yılmaz, “Koronavirüsün şimdiye kadar anne sütüyle bebeğe geçtiğini birkaç vaka sunumu dışında gösteren bir çalışma yok. Doğum yapan anneler maske takarak ve el hijyenine özen göstererek bebeklerini emzirebilirler.” diye konuştu. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin anne sütünden mahrum bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Hamile olan koronavirüs hastalarının ilaç kullanımını anlatan Op. Dr. Salih Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hastalarda, şu an ülkemizde covid pozitifliği saptandığında verilen favipiravir etken maddeli ilacı kullanamıyoruz. Daha çok destek tedavisi veriyoruz. Fakat genel durumu kötüleşen, yoğun bakıma alınan anne adaylarında başka antiviral ilaçları kullanabiliyoruz. Bunların dışında gebelik, damar içi pıhtılaşmayı arttıran bir durum olduğu ve covid pozitifliği de bu durumu arttırdığı için covid pozitif olan tüm gebelerin kan sulandırıcı tedavi alması gerekmektedir.”

Amerika’da koronavirüs aşısı olan gebelerin kısa dönemde risk yaşamadığı gözlemlendi

Salih Yılmaz, Amerika’da gebelikte koronavirüs aşısı olunmasıyla ilgili ilk verilerin yayımlandığını söyledi ve sözlerini bu şekilde tamamladı: “Koronavirüs aşısı olan 30.000 gebenin verileri açıklandı. Aşı olan gebelerin kısa dönemde bir risk yaşamadığı gözlemlendi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra aşı olunabilir. Şu anda birçok ülkede gebelere koronavirüs aşısı uygulanıyor. Amerika Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneği (AJOG) de gebelerin aşılanması gerektiğini belirtiyor.“



