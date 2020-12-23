Koronavirüs aşı denemelerine katılan Türk anlattı: Evet, Çin aşısı oldum
Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz son deneylerinin tamamlandığı açıklandı. Bu etapta aşılar insanlar üzerinde deneniyor ve sonuçların tutarlılığı için bazı kişilere ilaç yerine aslında su olan plasebo enjekte ediliyor. Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye 3. faz denemelerine katılan Mehmet Can Kömürcü de süreci ve etkilerini anlattı. Neden aşı oldu? Nasıl bir süreç işledi ve şu anda neler hissediyor?
23 Aralık 2020, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Plasebo nedir diye de sorabilirsiniz. Plasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma hali. Aslında plasebonun fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir gücü yoktur. Sahip olduğu tedavi gücünü tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak ilaç olduğunu düşünmesinden alıyor. Plasebo, tıbbın bilimsel olarak açıklayamadığı bir şekilde insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücüne yöneliktir.
Yüzde 50 eşiğini geçti
CoronaVac'ın son deney sonuçlarının, uluslararası çevrelerden bilim adamlarının, bir aşı adayının bağışıklık kazandırabilmesi için alt sınır olarak değerlendirdiği yüzde 50 eşiğini geçtiği belirtildi.
Aynı zamanda Çin aşısı CoronaVac'ın mRNA aşılarının aksine standart bir buzdolabında saklanabilmesi nedeniyle 'daha kolay nakledildiği ve daha az kalkınmış ülkelerde depolanmasının kolay olduğu' belirtildi.