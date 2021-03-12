Türkiye Koronavirüs aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atılmış halde bulundu

Koronavirüs aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atılmış halde bulundu

Türkiye

Koronavirüs aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atılmış halde bulundu

Sinop'ta bazı noktalarda çöp konteynerlerini yanında yerlere atılış koronavirüs aşı şişeleri ve enjektörler bulundu. Tıbbi atıkların, kim ya da kimler tarafından yere atıldığı araştırılıyor.

12 Mart 2021, Cuma 14:12 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını paylaştığı haritada, 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alan Sinop ikinci oldu. Riskli iller arasında bulunan kentte bazı noktalarda Covid-19 aşı şişeleri ve enjektörler yerlere atıldı.


Batur Caddesi’nde bulunan çöp konteynerlerinin yanında yer alan tıbbi atıklar, vatandaşları tedirgin etti. Belediye görevlileri tıbbi atıkların, kim ya da kimler tarafından yere atıldığı araştırıyor. Atıklarının bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde aile sağlığı merkezi olduğu öğrenildi.

DHA


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