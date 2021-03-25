Koronavirüs aşıları ithalat uygunluk denetimi listesine alındı

Ticaret Bakanlığının "Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, insan vücuduna uygulanacak olan SARS ile ilişkili Kovid-19 aşılarının insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu denetlenecek.

Öte yandan, Bakanlığın "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, kauçuk ve mamulleri atıkları ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde "Geçici Faaliyet Belgesi" veya "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" aranmayacak ama hava emisyonu konulu "Çevre İzin Belgesi" istenecek.

Söz konusu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde ithalatçı veya temsilci, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesiyle hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi'ni başvuru sırasında verecek. İthalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ilk şekillerdeki polistiren maddesinin ithalatında herhangi bir belge aranmayacak. Bu işlemlerde ithalatçı veya onun temsilcisinin beyanı esas alınacak.

AA