Türkiye Koronavirüs aşısı için kayıtlar 'Aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Koronavirüs aşısı için kayıtlar 'Aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Türkiye

Koronavirüs aşısı için kayıtlar 'Aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Koronavirüs aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Telefonlara indirilecek uygulama ile Sağlık Bakanlığı'nın aşı takibi kolaylaşacak.

12 Ocak 2021, Salı 12:51 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulamasını geliştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığının geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Aşı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.

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Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

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