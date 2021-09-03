Koronavirüs aşısı olanlar dikkat! '2 kat fazla'
Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada devam ederken aşı hakkında önemli bir açıklama geldi.4 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği salgın için yapılan araştırma sonuç verdi.
03 Eylül 2021, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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Virüsü yenmek için neredeyse tüm mesaisini bu alana ayıran bilim insanları pek çok aşı geliştirdi. Küresel aşılamada 5 milyar barajını geçtik ve tabiri caizse artık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Ancak uzmanlar pandeminin henüz sone ermediğinin altını çiziyor. Bilim dünyasından gelen son haber ise aşı olanları yakından ilgilendiriyor. Zira İngiltere'de yapılan ve yaklaşık 1 milyon kişinin mercek altına alındığı araştırma oldukça ilginç sonuçlara ulaştı.
İngiltere'de yapılan son araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalanan tam aşılı (En az çift doz) kişilerin hiçbir belirti göstermeme ihtimali, aşısı olmayanlara göre neredeyse iki kat daha fazla. Peki bu ne anlama geliyor? Araştırmada imzası olan King's College London'daki bilim insanlarına göre, tam aşılı kişiler virüse yakalandıkları zaman farkında bile olmadan çevrelerine virüsü taşıyabiliyor.
Sonuçları açıklayan ekip savunmasız insanlarla (Aşısız veya kronik hastalığı olan) etkileşime giren aşılı kişilerin düzenli testler yaptırmaları gerektiğini söyledi.
AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDULAR
Araştırma aşının faydasını bir kez daha ortaya koydu. Ekip, araştırmaya katılan 971 bin 504 tam aşılı yetişkinin yüzde 0.2'sinden azının ikinci dozdan en az bir hafta sonra Kovid-19'a yakalandığını tespit etti. Başka bir deyişle çift aşının koronavirüsten korunmanın en etkili yolu olduğu bu araştırma ile bir kez daha bilimsel olarak kanıtlandı.
BU SEMPTOMLARA DİKKAT!
Yapılan diğer araştırmalara göre ise çift aşı olup Kovid-19'a yakalanan kişiler belirti de gösteriyor. İşte belirti listesi...
LİSTE GÜNCELLENDİ
ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında belirti listesi güncellendi. Geçtiğimiz dönemde 4 ana semptom üzerinde duran bilim insanları sayısı 21'e çıkardı.
1- Yüksek ateş
2- Titreme
3- Devamlı öksürük
4- Koku kaybı veya değişikliği
5- Tat kaybı veya değişikliği
6- Baş ağrısı
7- Olağandışı yorgunluk
8- Boğaz ağrısı
9- Bilinçte bulanıklık
10- Deri döküntüsü
11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler
12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları
13- Nefes darlığı
14- Göğüs ağrıları
15- Kas ağrıları
16- Boğuk ses
17- İshal
18- İştahsızlık
19- Karın ağrısı
20- Burun akması
21- Hapşırma