Türkiye Koronavirüs aşısı olmaya gitti, kanser olduğunu öğrendi

Koronavirüs aşısı olmaya gitti, kanser olduğunu öğrendi

Türkiye

Koronavirüs aşısı olmaya gitti, kanser olduğunu öğrendi

Elazığ'da koronavirüs aşısı yaptırmak isterken meme kanseri olduğunu öğrenen Zeynep Kutluay, erken teşhis sayesinde iyileşti.

07 Nisan 2021, Çarşamba 17:49 Son Güncelleme:
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Kutluay, Kovid-19 aşısı için gittiği Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli sağlık personelinin önerisi üzerine kanser taraması yaptırdı. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhis edilen Kutluay, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü.


Kanseri yenen Kutluay, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından korunmak için gittiği sağlık merkezinde hemşirelerin ilerleyen yaşlarda kansere yakalanma riskinin arttığını ve hastalık ilerledikten sonra tedavinin zorlaştığını belirtmesi üzerine kanser taraması yaptırdığını söyledi. Kutluay, "Kanser taraması sonucu meme kanserine yakalandığımı söylediler. Tedavi oldum, çok şükür sağlığıma kavuştum. Allah doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden razı olsun" dedi.

KETEM sorumlusu uzman doktor Pınar Tepe, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de kanser hastalığının önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirtti. Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında KETEM birimlerinde ilerleyen yaşlarda görülme riski artan meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerine yönelik tarama programlarının devam ettiğini dile getiren Tepe, "Bu taramalar çok önemli. Şikayetler ortaya çıkmadan erken dönemde bu tanılar ortaya konduğu zaman tedavi aldığınızda daha kaliteli ve daha uzun bir yaşama sahip olabilirsiniz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Zeynep Kutluay oldu" diye konuştu.

Tepe, Kutluay'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, merkezde gerekli hijyen koşulları ile vatandaşa ücretsiz hizmet verdiklerini kaydetti.

AA

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