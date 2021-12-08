İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkisini mercek altına alan Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü ilk sonuçlarını yayınladı.

SKY News'te yer alan habere göre, ilk laboratuvar testleri, Pfizer aşısından elde edilen antikorların Omicron'a karşı orijinal Kovid türünden 40 kata kadar daha az etkili olabileceğini gösterdi.

DSÖ'DEN FLAŞ YANIT

Araştırmayı yöneten virolog Profesör Alex Sigal Omicron'un diğer varyantlara göre hem bağışıklık kaçışına hem de iletim avantajına sahip olduğuna inandıklarını açıklarken DSÖ'den konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

AFP haber ajansına konuşan DSÖ acil durum direktörü Mike Ryan, Omicron'un aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi.

Ryan, 'Bugüne kadar bütün varyantlara karşı, hastaneye yatışlar ve ölümlerdeki azalma göz önüne alındığında etkili olduğunu kanıtlamış çok güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmayacağını varsaymak için hiçbir gerekçemiz yok' ifadelerini kullandı.

İlk verilere göre Omicron varyantının insanları Delta ve diğer varyantlardan daha fazla hasta etmediğini hatırlatan Ryan, 'Bir fark varsa, o da semptomların daha hafif olduğudur' dedi.

12 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan çalışmaya göre, iki doz Pfizer aşısı olmuş kişilerde antikorların etkinliği azalsa da, bir kez Kovid-19 hastalığına yakalandıktan sonra iki doz aşı olmuş kişilerde, Omicron'a karşı ciddi bir koruma sağlayan anitkorların oluştuğu görüldü.

Bu da, 3. doz takviye aşıların Omicron'a karşı koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağını ortaya koyuyor.

Pfizer aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğu konusunda daha detaylı ve kesin bilgiler, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Henüz Moderna, Johnson&Johnson ve diğer aşılarla ilgili açıklanabilecek seviyede bir veri ise bulunmuyor.

BU 3 SEMPTOMA DİKKAT

Öte yandan Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan Kovid-19 hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, Omicron'u teşhis etmekte oldukça faydalı olacağını düşündüğü yeni semptomu açıkladı.

Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı ve Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, geçtiğimiz günlerde Omicron'un ana semptomlarını açıklamıştı.

Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunun altını çizen Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.

'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtmişti.