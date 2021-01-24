Koronavirüs aşısında ikinci grupta kimler var?

Aşılama çalışmaları devam ederken 3 milyon doz aşıdan sonra yarın itibariyle 6.5 milyon doz aşı daha Türkiye’de olacak. İlk aşamada sağlık çakışanları ve 85 yaş üzerindekiler aşılanmıştı. Peki, aşılamanın ikinci grubunda kimler yer alıyor?

Aşılamanın ikinci grubunda; 65-69 yaş arası bireyler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıtalar ve özel güvenlikler, Adalet Bakanlığı ve cezaevleri, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektörü çalışanları ve taşımacılık sektöründe çalışanlar yer alacak.

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