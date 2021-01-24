Türkiye Koronavirüs aşısında ikinci grupta kimler var?

Koronavirüs aşısında ikinci grupta kimler var?

Türkiye

Koronavirüs aşısında ikinci grupta kimler var?

Yarın itibariyle 6.5 milyon doz aşı daha Türkiye’de olacak. İlk aşamada sağlık çakışanları ve 85 yaş üzerindekiler aşılanmıştı. Peki, aşılamanın ikinci grubunda kimler yer alıyor?

24 Ocak 2021, Pazar 17:48 Son Güncelleme:
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Aşılama çalışmaları devam ederken 3 milyon doz aşıdan sonra yarın itibariyle 6.5 milyon doz aşı daha Türkiye’de olacak. İlk aşamada sağlık çakışanları ve 85 yaş üzerindekiler aşılanmıştı. Peki, aşılamanın ikinci grubunda kimler yer alıyor?

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Aşılamanın ikinci grubunda; 65-69 yaş arası bireyler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıtalar ve özel güvenlikler, Adalet Bakanlığı ve cezaevleri, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektörü çalışanları ve taşımacılık sektöründe çalışanlar yer alacak.

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