Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Kovid-19 gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Çeyrek milyara yakın insana buluşan Kovid-19, 5 milyondan fazla cana mal oldu. Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs dünyanın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

Milyonlarca hayatı kurtaran aşılar ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Avrupa'da salgının merkez noktalarından birisi olarak gösterilen İngiltere yeni aşı planını netlik kazandı.

Bir dönem Kovid-19 aşısının dağıtım süreçlerinin takibi ve kontrolü görevini üstlenen, şu an Eğitim Bakanı olan Nadhim Zahawi, yeni varyantlarla mücadele etmek için her yıl takviye koronavirüs aşısı yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

EN YETKİLİ İSİM AÇIKLADI

Konu ile ilgili yeni açıklama İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) başkanı Amanda Pritchard'den geldi. Salgın konusunda ülkenin en yetkili isimlerinden birisi olarak gösterilen Pritchard kurumun bu planı hayata geçirmek için hazırlandığını duyurdu.

Pritchard, Sky News'e şunları söyledi: 'Uzun vadede, Kovid-19'un endemik olması muhtemel ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda tekrarlanan aşı kampanyalarıyla bunu yönetmek zorunda kalacağız.'

ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN HAKLI ÇIKTI

İngiltere'nin bu adımı geçtiğimiz günlerde virüsün geleceği ve aşılar ile ilgili konulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi haklı çıkardı.

'Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız' diyen Türeci, koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı bir virüse dönüşebileceğinin altını çizmişti.

YENİ AŞI AÇIKLAMASI

'Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?' sorusu üzerine Uğur Şahin ise 'Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz' yanıtını vermişti.

Şahin, 'Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde esas olarak veri toplamak için devam eden bir çalışma var' ifadelerini kullanmıştı

'AŞIYI DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK'

Şu anda aşıyı değiştirmeye gerek yok diyen Şahin, 'Yeni aşılar üretebileceğimizi ve halihazırda kullandığımız aşılar kadar güvenli olduklarını göstermek için klinik olarak test edebildiğimizi göstermek istiyoruz' demişti.

EN ETKİLİ AŞI BELLİ OLDU

Öte yandan virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.

Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.