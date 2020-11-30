İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre ülkede hükümet ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, aşı kampanyasında etkili olabilecek ünlülerden bir liste hazırlamaya başladı. Kampanya kapsamında bu kişiler topluma koronavirüs aşısı olma tavsiyesinde bulunacak.

Yetkililer, aşıyla ilgili şüpheleri bulunan ya da henüz aşı olup olmamaya karar verememiş kişilerin sayısının fazla olmasından endişe ediyor.

Aşının ilk olarak uygulanacağı sağlık çalışanları arasında da aşıyla ilgili kararsızlığın mevcut olduğu tahmin ediliyor.

Aşı çalışmalarına şüpheyle yaklaşanlar çeşitli ülkelerde eylemler düzenleniyor.

Sağlık yetkilisi bir kaynak, "Ulusal çapta bir kampanya yürüteceğiz. NHS, herkesin sevdiği ve yaygın olarak bilinen kişilerin arayışında. Salgın sürecinde duyarlılık gösteren ve bu yönde çalışmalar yapmış ünlüler bunun için uygun olabilir" yorumunu yaptı.

Aşı kampanyası için inanç liderlerinin ve etnik toplulukların önde gelen figürlerinin de yardımına başvurulacak.

Tasarlanan kampanyada hangi ünlülerin yer alacağı henüz netleşmese de Manchester United futbolcusu Marcus Rashford'un örnek verildiği öğrenildi. Rashford, yoksul çocuklara düzenli yemek sağlanması için kampanya başlatmıştı.

İlk onay önümüzdeki günler gelebilir

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen aşıdan 40 milyon doz almak için anlaşma yapan İngiltere, Aralık'ın ikinci haftasında sağlık çalışanlarına aşı yapmaya başlamayı planlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışmalarını inceledi.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliğiyle hazırlanan aşıdan da 100 milyon doz sipariş edildi.

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde yapılmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları yapabileceğini yazdı.







