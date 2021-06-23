Koronavirüs aşısının yan etkileri neler? Ateş Kara canlı yayında açıkladı
Merakla beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili bilgilendirme yaparken sözü Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya bıraktı. Ateş Kara, "Bizim ülkemizde aşının yan etkileri çok yakından takip ediliyor. Aşı sonrasında istenmeyen etki düzenli olarak bilgiler toplanıyor. " ifadelerini kullandı.
23 Haziran 2021, Çarşamba 20:53 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısıyla ilgili şunları söyledi:
Bizim ülkemizde aşının istenmeyen etkileri, yan etkileri yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi çerçevesinde düzenli olarak bu bilgiler toplanıyor. Her ilde yapılıyor. Bu bildirimleri hem sağlık çalışanları hem de ayrıca kişiler isterse yapabiliyor. Gördüğümüz yan etkiler ise. İki şekilde, bir tanesi aşının yapıldığı yerde şişlik, kızarıklık, kolda ağrı gibi. Bunlar iki aşı arasında bir miktar fark var. Ama her iki aşı da 24 saatten çok sürmüyor bunlar. 100 kişiden 8'inde belki de 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Sistemik dediğimiz tüm vücudu etkileyen kas ağrısı, yorgunluk görülüyor. Bu aşı olanların yüzde 10-15 gibi görünüyor. Bunların hiçbirisinde kalıcı olmadığını görüyoruz.
Bu etkiler arasında baş ağrısı çok nadiren görülüyor. 3 gün kadar sürüp, düzeliyor. Gündelik yaşamı etkileyecek kadar yan etki veya istenmeyen etki çok daha nadir olduğunu söylemek gerekir. 1000-1200 kişi arasında 1 veya 2 kişide 24 saat kadar halsiz, yorgun hissediyor. Dünyaya baktığımızda bundan daha ağır istenmeyen etkilerin olduğu aşılar var ülkemizde kullanılan aşılarda veriler böyle.