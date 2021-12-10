Koronavirüs atlatanlar dikkat! İlk 3 ay çok önemli

“COVID-19 vücutta, ACE-2 reseptörüne yapışıyor. Bu reseptör, damarların gittiği her yerde var. En yaygın olduğu yerler, akciğerler, solunum yolu, mide, bağırsak sistemi, beyin. Virüs bu bölgelerdeki reseptörlere yapıştığı zaman, örneğin burunda tıkanıklık, ishal, tat-koku kaybı, akciğerde yaygın hasar, damarlara tutunduğu için kalp ritim bozukluğu, kalp krizleri, kanın pıhtılaşması gibi klinik tablolarla karşımıza çıkıyor.

POSTKORONA HASTALAR

Hasta iyileşmiş, virüs temizlenmiş olsa bile başlamış olan hasar bazı vakalarda devam ediyor. Ki zaten bunlara ‘Korona sonrası hastalar’ deniyor. Bu hastalık yükü tüm dünyada o kadar yüksek ki, 220 milyon insan COVID-19’a yakalanıp iyileşti ancak DSÖ tahminlerine göre bunların yüzde 10’u, yani yaklaşık 20-25 milyonu bu hastalık grubunda. Bu da COVID-19’u atlatanların yüzde 10’unda, ‘kronik hastalık havuzu’ oluşacak anlamına geliyor. Rakam çok ciddi. 25 milyon rakamını şöyle kıyaslayım; dünyada 40 ila 50 yıllık periyotta toplam kanser hastası 120 milyon. COVID-19’un iki yılda geldiği durumu düşünün. Bu hastalar katlanarak gidecek.

İZLEM MERKEZLERİ

DSÖ, bu nedenle tüm ülkelere ‘Korona Sonrası İzleme Klinikleri’ açılmasını önerdi. Sağlık Bakanlığı da hazırlık yapıyor. Bu klinikler, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında olacak. Koronanın tek çözümü aşı. Çünkü aşılanmış olan kişiler COVID-19 geçirseler bile, böyle bir tablo oluşma riski çok düşük, hatta sıfıra yakın. Ancak bazen aşının da bazı hastalıkları tetiklediği yönünde iddialar ortaya atılıyor. Bu ihtimal 30 mikrogram antijen içeren Pfizer-BioNTech’ten çok, 100 mikrogram antijen içeren Moderna aşısı için geçerli olabilir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonunun doğal seyrinde de kalp kası hastalıkları görülüyor. Üstelik bu oran, aşı sonrası görülenin çok üstünde. O nedenle aşı çok önemli.”

‘3 AY İÇİNDE EN AZ BİR KEZ HEKİME GÖRÜNÜN’

Prof. Dr. Şener, korona atlatanlara mutlaka bir hekime görünmeleri tavsiyesinde bulundu: “COVID-19’u atlatmış olanlarda kalp, akciğer, beyin, mide, bağırsak sistemi gibi organlarda hasar bırakma ihtimali bulunuyor. Hastalığı atlatan vatandaşlara takip eden üç ay içerisinde en az bir kere hekime gitmelerini öneriyorum. Çünkü bir hasarı erken yakalarsanız, yaygınlaşmasını engellersiniz.”

‘GRİPLE COVID KARIŞABİLİR’

Bu mevsimde COVID-19 ile grip enfeksiyonunun sıkça karıştırıldığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, “Belirtilerden endişesi olanlar kendileri teşhis koymasın, bir hekime başvursun” dedi. (İHA)