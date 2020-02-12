Dünyaya korku salan ölümcül koronavirüsün Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçti. Çin’in örtbas politikaları virüsle mücadele çalışmalarını 1 ay geciktirmiş ve karantina uygulamaları başlamadan önce yüz binlerce kişi salgın bölgesinden uçaklarla dünyaya yayılmıştı. Şu an Çin anakarası dışındaki 28 ülke ve özerk bölgede 135 kesinleşmiş vaka bulunuyor. Günler geçtikçe virüs Avrupa’da da kontrolden çıktı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 108 artarak 1018’e 1018’e yükseldi. Kesinleşen vaka sayısı 43.13843.138 olurken müşahede altına alınanların sayısı 187 bini aştı.

Virüs yayarak dolaştı

Karantina başlamadan Vuhan’dan çıkıp uçakla Fransa’ya ve oradan İngiltere’ye giden Steve Walsh’un virüs taşıdığı anlaşılmadan yüzlerce kişiyle temas ettiği, onlarca kişiye hastalık bulaştırdığı ortaya çıktı.

Steve Walsh

Yalnızca Walsh’un 2 hafta içinde virüsü İngiltere, Fransa ve İspanya’ya yaydığı kesinleşti. İşte Walsh’un virüs yolculuğu:

■ 23 OCAK: Walsh, Singapur’daki bir konferansta virüs kaptı.

■ 24 OCAK: Uçakla Çin’den ayrılıp Fransız Alpleri’ndeki bir kayak merkezine gitti.

■ 27 OCAK: Walsh’un şirketi konferansa katılan çalışanlarını işe gelmemeleri ve eve dönmeleri yönünde uyardı.

■ 28 OCAK: İngiliz iş insanı İsviçre üzerinden Londra’ya gitti. Uçakta 183 yolcu, 6 mürettebat vardı.

■ 1 ŞUBAT: Evine gitmeden önce bir barda içki içen Walsh bu sırada hiçbir hastalık belirtisi göstermiyordu.

■ 5 ŞUBAT: Walsh, virüs kapmış olabileceği şüphesi üzerine yetkililerle temasa geçti.

■ 6 ŞUBAT: Walsh’un virüs taşıdığı kesinleşti. 53 yaşındaki iş insanı karantinaya alındı.

Steve Walsh

Virüsü yaydı, kendi iyileşti

Virüsü İngiltere’ye getiren ilk isim olarak gösterilen 53 yaşındaki Steve Walsh’a ülke basını ‘Süper Bulaştırıcı’ adını taktı. Walsh tamamen iyileşti. Ancak evinin olduğu Sussex’te salgın kabusu yaşanıyor. Son olarak Walsh’un içki içtiği bir bar ve Walsh’tan virüs kapan bir doktorun ziyaret ettiği huzurevi kapatıldı.

İngiliz yetkililer ülkenin dört bir yanında onunla temasa geçenleri arıyor.

Hastayı 'yanlışlıkla' bıraktılar

ABD, Çin’deki karantina bölgesinden vatandaşlarını tahliye etmişti. Test sonuçları negatif çıkanlar karantinadan çıkarılmıştı. Vuhan’dan San Diego’ya getirilen bir ABD’linin virüs taşıdığı halde ‘yanlış’ test sonucu bırakıldığı ve halkın arasına karıştığı tespit edildi. Yeniden karantinaya alınan hastanın kaç kişiyle temas ettiği bilinmiyor.

Karantina öncesinde Wuhan’dan yurt dışına uçan 60 bin kişinin cep telefonları takibe alındı. Ortaya bu korkunç harita çıktı.

Dünyanın yüzde 60'ı tehlikede

Salgının boyutunu öngörememekle eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ancak 1.5 ay sonra uluslarası acil durum ilan etmişti. DSÖ Başkanı Tedros Ghebreyesus dün tüm dünyaya ‘uyanık olma’ çağrısı yaparken, “Salgın artık Çin haricinde, dünyanın geri kalanı için de çok ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi. Salgının merkez üslerinden Hong Kong’un toplumsal sağlık kurumunun başkanı Prof. Gabriel Leung, virüsün dünya nüfusunun yüzde 60’ına bulaşabilecek bir yayılma gücüne sahip olduğunun, önlemlerin bu nedenle çok sert şekilde alındığının altını çizdi.

Artık adı: Covid-19

Uluslararası Virüs Sınıflandırma Kurumu, ortaya çıktığı 12 Aralık’tan 2 ay sonra koronavirüse resmen isim verdi. Ölümcül virüs literatüre COVID-19 olarak geçti. ‘CO’ korona, ‘VI’ virüs, ‘D’ ise hastalık (disease) sözcüklerini temsil ediyor. ‘19’ hastalığın çıkış yılına atfen ismin sonuna eklendi. Virüs yayılırken aşı çalışmaları da başta İngiltere, Fransa, Çin ve ABD’de hızla devam ediyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü dün, insanlar üzerinde kullanılabilecek bir aşı için en az 18 ay daha gerektiğini açıkladı. Bu süreçte en etkili yöntemin virüsün izole edilmesi olacağı vurgulandı

Kapı kolunda 9 gün kalıyor

Alman bilim insanları ölümcül koronavirüsün kapıkolu, elektrik düğmesi, kağıt gibi yüzeylerde oda sıcaklığında 9 gün hayatta kalabildiğini ve dokunan kişilere bulaşabildiğini açıkladı. Eğer sıcaklık -4’e kadar düşerse bu sürenin 1 aya çıkabileceği uyarısında bulunuldu. Virüsün alkolle diğer virüslere göre çok daha kolay öldürülebildiğinin altı çizildi.

Klozet kapağını kapatın

Hong Kong’da dışarıyla bağlantı kurmadıkları halde virüs kapan kişileri inceleyen yetkililer, salgının apartmanların atık su boru sistemleriyle taşınabildiğini tespit etti. Hong Kong’daki bir toplu konut bu nedenle boşaltıldı. Yetkililer, tuvalette hijyen kurallarına mutlaka uyulmasını ve klozet kapağı kapatıldıktan sonra sifonun çekilmesi gerektiğini vurguladı.

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