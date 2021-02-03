Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Toplantı sonrası açıklama bekleniyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
03 Şubat 2021, Çarşamba 18:11 Son Güncelleme:
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Bir süredir beklenen seviyenin altına düşmeyen vaka sayıları toplantının en önemli gündem maddesi olacak. 17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak.
13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2.5 milyona yaklaştı.
65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.
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