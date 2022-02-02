Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
02 Şubat 2022, Çarşamba 11:35 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 452 bin 173 COVID-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 87 bin 562 oldu.
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