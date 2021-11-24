Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Türkiye

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

24 Kasım 2021, Çarşamba 09:04 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu salgının son durumunu değerlendirmek üzere bugün saat 17.30'da toplanacak.

Video konferans olarak gerçekleşecek toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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