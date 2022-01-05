Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Gündem

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

05 Ocak 2022, Çarşamba 08:54 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

SON 24 SAATTE 54 BİN 724 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.

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