Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak…

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak…

Türkiye

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak…

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15.00'te video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca’nın saat 17.00’da basın açıklaması yapması bekleniyor.

22 Nisan 2021, Perşembe 16:31 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Daha önce toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyurulmuştu ancak Bakan Koca yaptığı son dakika açıklaması ile saat 17.00’da basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.  

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