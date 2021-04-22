Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Daha önce toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyurulmuştu ancak Bakan Koca yaptığı son dakika açıklaması ile saat 17.00’da basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.