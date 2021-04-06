Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Bazı illerde vakalarda rakamlar korkunç seviyelere ulaşırken, koronavirüs etkisi diğer hastalıklara da olumlu yönde sıçradı. İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1706 oldu.

Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

KORONAVİRÜS GRİBİ BİTİRDİ

Gazi Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı 2018 Eylül-2020 Aralık arasında 2110 hastanın 2940 sürüntü örneğini inceledi. Sonuçlara göre, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında hiçbir grip vakasına rastlanmadı.

Kovid-19 salgınında mevsimsel grip vakaları rekor derecede azaldı. Kuzey Yarımküre’de her yıl milyonlarca kişiyi yatağa düşüren hastalık salgın döneminde fiilen ortadan kalktı. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre gribin yayılmasını muhtemelen dünya genelinde Kovid-19’un yayılmasını ise için alınan maske, mesafe ve hiyjen önlemleri engelledi.

Türkiye de gribin (influenza) tamamen bittiği ülkeler arasında. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Viroloji Bilim Dalı’ndan bir grup bilim insanı yaptığı araştırmada bunu ortaya koydu.

2018 Eylül-2020 Aralık tarihleri arasında 2 bin 110 hastanın 2 bin 940 sürüntü örneğini inceleyen uzmanlar, geçtiğimiz yıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hiçbir influenza vakasına rastlanmadığını tespit etti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr.Mehmet Ceyhan, “Pandemi dönemi boyunca influenza virüsüne bağlı hastalandığı tespit edilen ilk vaka, 10 gün önce ortaya çıktı. Kovid-19 önlemleri sayesinde grip hastalığına neredeyse kimse yakalanmadı” ifadelerini kullandı.

NEREDEYSE SIFIRLANDI!

Halk Sağlığı Uzmanı Dr.Cavit Yavuz Işık da, “Grip hasta sayısı neredeyse sıfırlanmış durumda ve böylesi bir etkiyi kimse tahmin etmiyordu. Kovid-19 önlemleri için maske, mesafe, hijyen kuralları influenza virüsünün bulaşmasını önlemiş oldu.

Grip ile Kovid-19 hastalığının birlikte seyretmesi ise muhteşem fırtına olarak tanımlanıyor ve bu durumdaki hastaların durumu çok ağır seyredebiliyor. Neyse ki böyle bir tablo karşımıza çıkmadı. Koronavirüse karşı alınan önlemler gripten korudu” bilgisini paylaştı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof.Dr.İsmail Balık, Kovid-19 önlemleri sayesinde influenzanın yayılmadığını belirterek, “Grip yayılacak boşluk bulamıyor. Herkes bir şekilde daha önce grip geçirdiğinden vücudumuz influenza virüsünü tanıyor. Kovid-19 hem daha kolay bulaşan, hem de vücudumuzun ilk kez karşılaştığı bir virüs olması dezavantaj” dedi.

"RİNOVİRÜS KORONAVİRÜS İLE KARIŞMIŞ DURUMDA"

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur da şunları söyledi:

“Son iki haftalık döneme kadar soğuk algınlığı şikâyeti olan hasta bile görmedik. Ancak bu dönemde başka bir risk ortaya çıktı.Rinovirüs dediğimiz, boğazda yanma, burun akıntısı, hapşırıkla seyreden tablonun ortaya çıktığı hastaların birçoğunun PCR testleri Kovid-19 olarak karşımıza çıkıyor. Rinovirüs ile Kovid-19 birbirine karışmış durumda.Koronavirüs şüphesiyle teste gidenlerden sadece ikisinde Kovid-19 negatif geldi. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan herkes aksi ispat edilene kadar Kovid-19 kabul edilebilir.”

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