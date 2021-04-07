Koronavirüs cezası can aldı! Akılalmaz olay! 300 kere yaptırdılar…
Filipinler’de sokağa çıkma yasağı sırasında su almak için evden çıkan 28 yaşındaki Darren Penaredondo’yu yakalayan güvenlik görevlileri, çömelip kalkma cezası verdi. 300 kere çömelip kalkan adam, yorgunluktan öldü.
07 Nisan 2021, Çarşamba 07:56 Son Güncelleme:
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Koronavirüs önlemleri kapsamında akşam 18.00’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanan Filipinler’de Darren Penaredondo (28), evde hiç kalmadığı için 1 Nisan’da su almak amacıyla dışarı çıkmak zorunda kaldı. Fakat güvenlik görevlilerine yakalandı. Görevliler, Darren Penaredondo’yu yakaladıkları karantinayı ihlal eden diğer kişilerle bir araya getirip “100 kere çömelecek, ardından şınav pozisyonuna geçecek, sonra da tekrar ayağa kalkacaksınız. Biriniz yapamazsa, hepiniz baştan başlayacak” dedi.
TEKRAR TEKRAR YAPTILAR
Baştan başlamalar yüzünden 300 kere çökme hareketi yapmak zorunda kalan Darren Penaredondo, eve geldiğinde ayakta duracak hali kalmamıştı. 2 gün sonra 3 Nisan’da halen ayakta durmakta güçlük çeken Darren Penaredondo, tuvalete gitmek için emeklerken nöbet geçirdi. Kalbi duran genci bir komşusu suni teneffüs ile hayata döndürdü. Eve gelen sağlık ekipleri, Darren Penaredondo’yu hastaneye götürmek için ambulansa bindirdi. Fakat genç, hastaneye ulaşamadan öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.