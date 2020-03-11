Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı?

Koronavirüsten korunmanın yollarından biri yüze temastan kaçınmak. Peki ya vücudun diğer bölgeleri? ABD'nin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC, henüz koronavirüs ve cinsellik hakkında kesin bir bilgi yayınlamadı. Ancak uzmanlar, koronavirüs ve cinselliğin de konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyor. Cinsellik de evcil hayvanlar, seyahat, hamilelik gibi koronavirüs salgınında dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri. Koronavirüs salgınında aşk ve cinsel hayatımızda nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair bilgiler ise Vice'ta yayınladı. İşte koronavirüs salgını ve cinsellik hakkında merak edilenler.

Randevulaşmaya devam edebilirsiniz

Randevulaşma uygulaması Tinder’ın koronavirüsten korunmak için bazı tavsiyelerde bulunsa da salgın sırasında randevulaşmaktan kaçınmanız gerekmiyor.

Hasta hissediyorsanız veya koronavirüs belirtileri yaşıyorsanız makul bir dikkat göstermeli ve randevulaşmaktan kaçınmalısınız. Bu zaten viral bir salgın olup olmadığına bakılmaksızın yapmanız gereken normal bir şeydir. Yani, hasta hissediyorsanız, evde kalın.

Öpüşmekten kaçının

New York Times, öpüşmenin koronavirüsü 'kesinlikle yayabileceğini' söylerken, bundan kaçınmak için hastalığın geçmesini beklemek sizi oldukça yalnız hissettirebilir. Bunu önlemek için ise flörtleşeceğiniz kişiyi seçerken salgın bölgesinden olmamasına dikkat edebilirsiniz.

Yakın zamanda çok sayıda vakanın olduğu bir bölgeye seyahat eden veya bu bölgeden geçen kişilerle ya da karantinada olan ve enfekte olup olmadıklarını görmek isteyen herkesle görüşmekten kaçınarak salgından uzak olan bölgelerdeki kişilerle flörtleşmeyi tercih edebilirsiniz.









Cinsel organınıza dezenfektan sürmeyin

The Times gazetesi, koronavirüslerin genellikle cinsel yolla yayılmadığını ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ise, yeni tip koronavirüs hakkında böyle bir tespitte bulunmak için erken olduğunu ifade etti.

Vice, cinsel organlara dezenfektan sürmenin tehlikeli olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.





Doktor Mehmet Öz ise, koronavirüsün yakın temastan bulaştığını hatırlatarak 'Cinsel ilişki de bu yakın temasın içinde' diyor. Doktor Öz, 'Koronavirüsün cinsel ilişkiyle bulaştığına dair bir bilgi yok ancak genel kanı yakın temasla bulaştığı yönünde. Bu nedenle cinsel ilişki de bu yakın tamasın içinde. Öpüşürseniz ya da cinsel ilişkiye girerseniz bulaşma limitinin içine girersiniz' dedi.









Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.