Koronavirüs en çok belediyeleri etkiledi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyadaki toplam istihdamın yüzde 81’i (2.7 milyar insan) salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalardan etkilendi. Salgının kontrol altına alınması ile ekonomik ve sosyal etkilerinin en aza indirilmesi sürecinde belediyeler ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yoğun çalışmalar yürüttü...

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin belediyelerin mücadelesini şöyle anlattı: “COVID-19 tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle düzenlediğimiz “COVID-19 Salgını Sonrası: Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar Konferansı”nda belediyelerimiz ve konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek gelecek için bir yol haritası oluşturduk.

Bu çerçevede, yeni normalleşme sürecinde kentlerimizi ve ekonomimizi geliştirecek bir “Yerel Vizyon Belgesi” hazırlamaya başladık. Vizyon belgemiz içerisinde dirençli kentler, sağlıklı kentler, yerel ekonomik kalkınma planlaması, yeni kentsel ulaşım anlayışı, yerel iklim planları, güvenli şehirler, yerel turizm planları ve sürdürülebilir kalkınma gibi “yeni normal” döneminde öne çıkaracağımız başlıklar yer alacak.

Dünyadaki gelişmelerin sıkı takipçisi olduğumuz bu süreçte yurt dışından Norveç, Brezilya, KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedonya gibi ülkelerin belediye birlikleri ve yerel yöneticileriyle çevrim içi toplantılar düzenleyerek deneyimlerimizi paylaşmaya gayret ettik. Bu toplantılarda ülkemizin salgınla mücadelenin örnek alındığını görmek bizleri gururlandırdı. Türkiye Belediyeler Birliği olarak hijyenden, sağlığa, sosyal çalışmalardan ulaşıma kadar belediyelerin görev alanına giren her konuya ilişkin farklı platformlarda belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamaya devam ettik. Belediyelerimizin salgın sürecindeki önemli sorunlarından biri olan toplu taşımacılığın irdelendiği “COVID-19 Sonrası Toplu Taşıma Semineri” de bunun örneklerindendir. Ayrıca, katılmak isteyen belediyelerimizin temsilcileriyle 23 farklı alanda oluşturduğumuz teknik komisyonlarımız da toplantılarını çevrim içi olarak yapmaya başladı.”