Koronavirüs en çok onlara yaradı!

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kriz sonucu dünya nüfusunun yüzde 99’unun maaşında kesintiye gidildiğini açıkladı. Aynı rapora göre; dünyanın en zengin 10 kişisi ise pandemi sürecinde günde 1.3 milyar dolar kazandı. Bu 10 kişinin toplam serveti ikiye katlanarak 10.5 trilyon dolara ulaştı. Buna karşılık 163 milyon kişi yoksulluk sınırının altına düştü.

TEK VERGİYLE DÜNYA KURTULUR

Pandemi sürecinde dünyanın en zengin insanı haline gelen Elon Musk’ın serveti yüzde 1016 arttı. Oxfam, ‘Eşitsizlik Öldürür’ adını verdiği raporda, hükümetleri, servet üzerinden bir kerelik vergi toplamaya çağırdı. Rapora göre; en zengin 10 kişinin pandemi sürecindeki kazançları üzerinden bir defaya mahsus alınacak yüzde 99’luk verginin tüm dünyayı aşılamaya, iklim değişikliğiyle mücadeleye, evrensel sağlık ve sosyal koruma sağlamaya yeterli oluyor.

Jeff Bezos

SERVETLERİ NE KADAR ARTTI?

Elon Musk..............................Yüzde 1016

Jeff Bezos...................................Yüzde 67

Bernard Arnault.....................Yüzde 130

Bill Gates...................................Yüzde 31

Larry Ellison.............................Yüzde 99

Larry Page...............................Yüzde 125

Sergey Brin..............................Yüzde 125

Mark Zuckerberg....................Yüzde 101

Steve Ballmer............................Yüzde 85

Warren Buffet...........................Yüzde 40







