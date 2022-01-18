Koronavirüs en çok onlara yaradı!
Pandemi sürecinde zengin ile fakir arasındaki uçurum daha da arttı. Dünyanın en zengin 10 insanı, pandemi sırasında servetlerini ikiye katladı. En zengin insan Elon Musk’ın toplam serveti yüzde 1016 arttı. Buna karşılık dünya nüfusunun yüzde 99’unun maaşında kesintiye gidildi.
18 Ocak 2022, Salı 08:03 Son Güncelleme:
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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kriz sonucu dünya nüfusunun yüzde 99’unun maaşında kesintiye gidildiğini açıkladı. Aynı rapora göre; dünyanın en zengin 10 kişisi ise pandemi sürecinde günde 1.3 milyar dolar kazandı. Bu 10 kişinin toplam serveti ikiye katlanarak 10.5 trilyon dolara ulaştı. Buna karşılık 163 milyon kişi yoksulluk sınırının altına düştü.
TEK VERGİYLE DÜNYA KURTULUR
Pandemi sürecinde dünyanın en zengin insanı haline gelen Elon Musk’ın serveti yüzde 1016 arttı. Oxfam, ‘Eşitsizlik Öldürür’ adını verdiği raporda, hükümetleri, servet üzerinden bir kerelik vergi toplamaya çağırdı. Rapora göre; en zengin 10 kişinin pandemi sürecindeki kazançları üzerinden bir defaya mahsus alınacak yüzde 99’luk verginin tüm dünyayı aşılamaya, iklim değişikliğiyle mücadeleye, evrensel sağlık ve sosyal koruma sağlamaya yeterli oluyor.
SERVETLERİ NE KADAR ARTTI?
Elon Musk..............................Yüzde 1016
Jeff Bezos...................................Yüzde 67
Bernard Arnault.....................Yüzde 130
Bill Gates...................................Yüzde 31
Larry Ellison.............................Yüzde 99
Larry Page...............................Yüzde 125
Sergey Brin..............................Yüzde 125
Mark Zuckerberg....................Yüzde 101
Steve Ballmer............................Yüzde 85
Warren Buffet...........................Yüzde 40